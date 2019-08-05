الموارد المائية تتحدث عن بدء ملء سد اليسو: نحن من طلب ذلك

2019/08/05 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الموارد المائية توضيحاً حول بدء ملء سد اليسو من الجانب التركي، فيما اكدت الوزارة انها طلبت ذلك ومنذ شهر كانون الثاني من العام الحالي 2019.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، انه "تداولت عدد من وكالات الانباء ومواقع التواصل الاجتماعي انباء عن بدء الجانب التركي ملء سد اليسو".

واضافت الوزارة، انه "نود ان نطمئن المواطنين ان الخزين المائي لهذا العام جيد ويفي بتأمين كافة الاحتياجات المائية لاغراض الزراعة والشرب والصناعة والبلديات ولاغراض البيئة للموسمين القادمين"، مشيرةً الى، ان "الواردات المائية لنهر دجلة تفوق المعدلات السنوية في هذا الشهر مقارنة بالاعوام السابقة".

واكدت وزارة الموارد المائية، انها "طلبت من الجانب التركي ومنذ شهر كانون الثاني من العام الحالي 2019 البدء بملء سد اليسو".

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