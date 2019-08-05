حشد نينوى ينفي وجود فوضى في سهل نينوى: حزب بارزاني يفتعل الأزمات

2019/08/05 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… نفى المتحدث باسم الحشد الشعبي لواء ٣٠ سعد القدو، الاثنين، وجود فوضى في سهل نينوى، متهما أطراف كردية بتأجيج الأوضاع هناك.وقال القدو لـ /المعلومة/ إن “الحديث عن وجود فوضى في سهل نينوى غير صحيح”، معتبرا ان “تلك الاحاديث مفتعلة الغرض منها الإساءة الحشد الشعبي وهذا مرفوض جملة وتفصيلا”.وأضاف، أن “سكان […]

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