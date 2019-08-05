البرلمان يعلن عقد 65 جلسة في السنة التشريعية الأولى وإقرار 20 قانوناً

2019/08/05 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم رئيس البرلمان، شاكر حامد، إنجازات مجلس النواب الحالي خلال السنة التشريعية الأولى من الدورة النيابية الرابعة التي انتهت أمس الأحد.وقال حامد في مؤتمر صحفي “القوانين التي وصلت من الحكومة خلال هذه السنة التشريعية ٨٣ قانوناً صوت البرلمان على 20 منها” مبينا ان “المجلس عقد 65 جلسة خلال السنة التشريعية الاولى”.وأضاف …

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