2019/08/05 | 15:34

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محافظ النجف يترأس اجتماعا امنيا وخدميا موسعا لمناقشة الاستعدادات لشهادة مسلم بن عقيل وعيد الاضحى

* اكثر من 22 الف منتسب من القوات المسلحة سيشارك في تامين النجف خلال

الزيارات * تم الاستفادة من تجارب الزيارات الماضية لوضع خطة امنية وخدمية

متطورةترأس محافظ النجف الاشرف ا لسيد لؤي الياسري اجتماعا امنيا موسعا حضره

قائد عمليات الفرات الاوسط الفريق قيس خلف المحمدواي ورئيس لجنة الامن

في مجلس المحافظة الاستاذ جواد الغزالي وقائد شرطة النجف العميد فائق

الفتلاوي ومسؤولي الاجهزة الامنية في المحافظة وممثلين عن الحشد

الشعبي لمناقشة الخطتين الامنية والخدمية لاحياء زيارة شهادة سفير

الامام الحسين مسلم بن عقيل عليهما السلام وعيد الاضحى

المبارك حيث اكد الياسري في حديثه على ضرورة الاستفادة من تجارب الاعوام

السابقة في وضع الخطتين الامنية والخدمية لمنع اي خطأ او ثغرة او

تقصير مشيرا الى ان جميع صنوف القوات المسلحة ستتعاون فيما بينها

لانجاح الزيارتين وتحقيق انسيابية في حركة الزائرين والمواطنين وتامين

المحافظة وفرض النظام والقانون فيها.وبين الياسري ان الخطة الامنية ستشمل مشاركة اكثر من اثنين وعشرين الف

منتسب من مختلف صنوف القوات المسلحة حيث سينتشرون في مختلف مناطق

المحافظة ويؤمنون مداخلها ومنطقة بادية النجف فضلا عن تقسيم المحافظة

الى عدة مناطق لغرض تامينها وحفظ النظام فيها.المحافظ أكد ان مناطق مخصصة لوقوف المركبات ونقل الزائرين من والى

مرقد امير المؤمنين عليه السلام لتلافي الازدحامات والزخم المروري

الذي يحتاج نتيجة دخول المحافظة الاف المركبات من المحافظات الاخرى

داعيا جميع ابناء المحافظة والزائرين الى التعاون التام مع الاجهزة

الامنية والدوائر الخدمية لانجاح الخطتين الامنية والخدمية.وبخصوص الخطة الخدمية أكد الياسري انها تشمل اشراك دوائر البلدية

والبلديات والماء والمجاري والكهرباء والصحة وبالتعاون مع العتبة

العلوية المقدسة وفق برنامج معد على مدار الاربع والعشرين ساعة في

قطاعات محددة و وضع لكل منها عدد من المشرفين مؤكدا على ضرورة

تحقيق التعاون العالي بين جميع هذه المديريات لتوفير الخدمات المناسبة

للمحافظة.

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