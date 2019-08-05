الحشد يطهر ست قرى شمال جلولاء

2019/08/05 | 16:34

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بغداد:سومر نيوز

طهرت قوات اللواء الثامن والعشرين في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، ست قرى شمال جلولاء ، فيما عثرت على أرب...

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