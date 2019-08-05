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الحشد يطهر ست قرى شمال جلولاء


الحشد يطهر ست قرى شمال جلولاء
2019/08/05 | 16:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

طهرت قوات اللواء الثامن والعشرين في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، ست قرى شمال جلولاء ، فيما عثرت على أرب...

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