2019/08/05 | 16:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد يطهر ست قرى شمال جلولاء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
طهرت قوات اللواء الثامن والعشرين في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، ست قرى شمال جلولاء ، فيما عثرت على أرب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد يطهر ست قرى شمال جلولاء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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