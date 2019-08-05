2019/08/05 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي، اليوم الاثنين، عن اتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة رئيس ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يكشف عن اتفاق مع عبد المهدي بخصوص عملية "إرادة النصر" في ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يكشف عن اتفاق مع عبد المهدي بخصوص عملية "إرادة النصر" في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).