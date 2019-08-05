العصائب: لن نتدخل في اختيار محافظ ذي قار.. وزعوا الكعكة بين الفرقاء

2019/08/05 | 16:34

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بغداد:سومر نيوز

أكدت حركة عصائب اهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، الاثنين، انها لن تتدخل في عملية اختيار المحافظ الجديد لذي ...

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