بالصور.. الانبار في منظر لم تشاهده من قبل.. ارصفة وطرقات مبهرة

2019/08/05 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار:يس عراق عملت مديرية بلدية محافظة الانبار، اليوم الاثنين، على زراعة العشب الاخضر بطريقة مبتكرة وبتكنولوجيا عالية مما اضفى طابعا خلابا على الطرقات والساحات العامة.وحصل “يس عراق” على صور، تظهر العمل المستمر من بلدية الانبار وطرق زراعة العشب من خلال تقنية النثر على شارع 100، المقطع الممتد من دوار العلم وصولاً الى حدائق الزراعة.[…]

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