الحشد الشعبي يطهر قريتين جنوب الموصل ضمن عمليات النصر الثالثة

2019/08/05 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقالت هيئة الحشد في بيان لها ، نسخة منه، ان، " قوة من اللواء ٣٣ في الحشد والتي تشارك بتنفيذ عمليات ارادة النصر الثالثة طهرت، قريتي بطيشة و أم العظام غرب القيارة (جنوب الموصل)".

واضافت، ان " قوات اللواء اجرت تدقيقا ميدانيا لبعض الاشخاص الذين يشتبه بانتمائهم الى داعش الاجرامي".

انتهى .



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