English | كوردى

الحشد الشعبي يطهر قريتين جنوب الموصل ضمن عمليات النصر الثالثة


الحشد الشعبي يطهر قريتين جنوب الموصل ضمن عمليات النصر الثالثة
2019/08/05 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

وقالت هيئة الحشد في بيان لها ، نسخة منه، ان، " قوة من اللواء ٣٣ في الحشد والتي تشارك بتنفيذ عمليات ارادة النصر الثالثة طهرت، قريتي بطيشة و أم العظام غرب القيارة (جنوب الموصل)".

واضافت، ان " قوات اللواء اجرت تدقيقا ميدانيا لبعض الاشخاص الذين يشتبه بانتمائهم الى داعش الاجرامي".

 

انتهى .

ا.

ع

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يطهر قريتين جنوب الموصل ضمن عمليات النصر الثالثة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يطهر قريتين جنوب الموصل ضمن عمليات النصر الثالثة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).

كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا