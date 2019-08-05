شاهد.. المالكي : البصرة رئة العراق الأقتصادية ومن الظلم أن تعيش أوضاعاً صعبة ونقص في الخدمات

2019/08/05 | 16:36

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المالكي : البصرة رئة العراق الأقتصادية ومن الظلم أن تعيش أوضاعاً صعبة ونقص في الخدمات

الاثنين

05

أب

2019 :

04:22 pm

28

كما بينَّ المالكي أنه من الظلم أن تعيش البصرة أوضاعاً صعبة ونقص في

الخدمات في وقت تعد فيه رئة العراق الأقتصادية وتقدم الخيرات للبلد.

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