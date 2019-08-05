شاهد.. المالكي : فرضنا سلطة الدولة والقانون في البصرة إستجابة لنداء أهلها

2019/08/05 | 16:36

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المالكي : فرضنا سلطة الدولة والقانون في البصرة إستجابة لنداء أهلها

الاثنين

05

أب

2019 :

04:20 pm

21

المالكي أشار إلى أنه إستجاب لنداء أهالي البصرة في فترة توليه رئاسة

الوزراء وعمل مع الأجهزة الأمنية على فرض سلطة الدولة والقانون بعد أن

طالها الإرباك الأمني.

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