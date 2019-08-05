المنافذ الحدودية :القبض على شبكة تتاجر بالعملة المزورة والمخدرات

2019/08/05 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن الاطاحه بعصابة تتاجر بالعملة الصعبة المزورة والمخدرات من خلال استقدامها من بعض الدول في شهر شباط الماضي.وذكرت الهيئة في بيان” انه وردت معلومات مؤكدة من مديرية الأمن الوطني تتعلق التجارة بالعملة المزورة والإعداد لضبطها من خلال تشكيل فريق عمل من هيئة المنافذ والأمن الوطني وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة […]

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