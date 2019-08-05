2019/08/05 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الديوانية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخاب زهير علي شعلان محافظا للديوانية بواقع 17 صوتا) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخاب زهير علي شعلان محافظا للديوانية بواقع 17 صوتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).