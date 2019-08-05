2019/08/05 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC دعا المكون التركماني، الاثنين ، أعضاء مجلس النواب بالوقوف ضد التوجهات الرامية لتطبيق المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، فيما بين أن تلك المادة عدت بأيدي كردية وأمريكية لا تريد استقرار البلاد.وقال القيادي في المكون محمد مهدي البياتي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ملزم باتخاذ أجراءته العقابية المتمثلة باستجواب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المكون التركماني : المادة 140 عدت بأيدي كردية وأمريكية لا تريد استقرار البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكون التركماني : المادة 140 عدت بأيدي كردية وأمريكية لا تريد استقرار البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكون التركماني : المادة 140 عدت بأيدي كردية وأمريكية لا تريد استقرار البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).