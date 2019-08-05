2019/08/05 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الديوانية: الفرات نيوز} تولى منصب محافظة الديوانية الجديد زهير علي الشعلان مواليد ١٩٦٨ من حملة شهادة القانون.

ويشغل منصب مدير قسم الأفراد بدرجة معاون مدير العام في وزارة الدفاع.و يجيد الشعلان اللغتين الروسية و الإنكليزية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على السيرة الذاتية لمحافظ الديوانية الجديد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على السيرة الذاتية لمحافظ الديوانية الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).