زهير الشعلان محافظا للديوانية

2019/08/05 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، على اختيار زهير الشعلان محافظاً للديوانية.

وذكر مصدر محلي لمراسل {الفرات نيوز} ان"

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