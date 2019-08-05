كركوك : توزيع كسوة العيد والهدايا على الأيتام

2019/08/05 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , كسوة العيد على النزلاء في احدى دور الأيتام بكركوك .ونظمت لجنة المبادرات المجتمعية / دائرة صحة كركوك , احتفالية موسعة بمناسبة يوم الطفل العراقي وقرب حلول عيد الاضحى المبارك , تم خلالها توزيع الهدايا والملابس على الايتام من نزلاء دار البراعم , وذلك على قاعة مجلس محافظة […]

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