ضبط عصابة تتاجر بالعملة الصعبة المزورة في مطار النجف

2019/08/05 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكة تتاجر بالعملة الصعبة المزورة والمخدرات من خلال استقدامها من بعض الدول.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت

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