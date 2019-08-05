صلاح يعلن تضامنه مع أسر ضحايا انفجار القاهرة

2019/08/05 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عبر نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح عن تضامنه مع أسر قتلى ومصابي الحادث المأساوي، الذي شهدته القاهرة في الساعات الأولى من

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