بعد تداول خبر استقالته.. عبطان: قررت الابتعاد عن السياسة

2019/08/05 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكماش برس/ بغدادكشف القيادي في تيار الحكمة عبد الحسين عبطان، الاثنين، عن تفاصيل خبر استقالته من من تيار الحكمة، لافتاً إلى أنه قرر الابتعاد عن السياسة في الوقت الحالي.

وقال عبطان في بيان تلقته “كلكامش برس”، “تداول في مواقع التواصل الاجتماعي خبر انسحابي من تيار الحكمة، والصحيح هو عدم قناعتي بمخرجات الحراك السياسي بشكل عام”.

وأضاف بحسب البيان “انني ومنذ ٢٠٠٣ كان همي الأول وما زال المساهمة في تلبية طموحات الشعب وبناء دولة حضارية بتشييد المشاريع وتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي للناس، وكنت وما زلت أرى أن هذا هو السبيل الوحيد والأمثل لنيل رضا الله تعالى والوفاء بالأمانة، ولكن وللأسف الشديد يوماً بعد يوم تسوء الأمور وتزداد معاناة المواطن العراقي المغلوب على أمره”.

وأشار إلى أنه “ولما جاء أعلاه قررت الابتعاد عن السياسة في الوقت الحاضر، وهذا لا يعني انفصالي من تيار الحكمة”.

في السياق قال مصدر مطلع لـ”كلكامش برس”، إن “عبطان قدم استقالته إلى زعيم التيار، والاخير ما زال يدرس الأمر لغاية الان”، مشيراً إلى أن “وعد الحكيم بعدم الانضمام إلى اي تكتل حزبي اخر في حالة قبلت استقالته او رفضت”.

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