القوة الجوية يتفق مع مهاجم دولي لتمثيله بـ350 مليون

2019/08/05 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من ادارة نادي القوة الجوية الرياضي، اليوم الاثنين، عن توصل الادارة لاتفاق مع مهاجم دولي لتمثيل النادي في الموسم المقبل.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "الادارة توصلت لاتفاق مع المهاجم الدولي أيمن حسين، للعب في صفوف فريق القوة الجوية في منافسات الموسم المقبل 2019-2020".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الاتفاق يقضي بحصول اللاعب على 350 مليون دينار مقابل اللعب بصفوف القوة الجوية لموسم واحد".

يذكر ان ايمن حسين سبق له تمثيل نادي النفط العراقي، اضافة الى خوضه تجربة احترافية في تونس.

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