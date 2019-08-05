بالوثيقة.. وزير الاتصالات يوافق على منح ’’مكافآت’’ مالية لموظفي الوزارة

2019/08/05 | 16:59

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بغداد اليوم - بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

وافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الاثنين، على تأسيس "اتحاد الصم العراقي" ليضم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والنطقية.

وقال المكتب الإعلامي لعبد الزمان في بيان، إن الأخير "التقى، اليوم،

بغداد اليوم _ الديوانية

قرر مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، تزامناً مع يوم عرفة.

وقال رئيس مجلس المحافظة، جبير الجبوري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس الديوانية قرر تعطيل الدوام الرسمي

بغداد اليوم - نينوى

رأى محافظ نينوى منصور المرعيد، الإثنين، 05 آب، 2019، أن ما يجري بتظاهرات سهل نينوى قد يؤدي بالامور لمنزلق خطير.

وقال مرعيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في الوقت الذي نشيد فيه بالتضحيات الجسيمة المتحققة خلال المرحلة

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