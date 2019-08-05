المنافذ الحدودية : الاطاحة بشبكة تتاجر بالعملة المزورة والمخدرات

2019/08/05 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين ، الإطاحة بشبكة تتاجر بالعملة الصعبة المزورة والمخدرات من خلال استقدامها من بعض الدول.وذكرت الهيئة في بيان، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، انه “خلال شهر شباط الماضي وردت معلومات مؤكدة من مديرية الأمن الوطني تتعلق بالتجارة بالعملة المزورة، وتم بعدها تشكيل فريق عمل […]

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