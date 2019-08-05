بارزاني يوجه بتحمل كافة نفقات إقامة المنتخبات المشاركة في المجموعة الثانية لبطولة اسيا سيل لاتحاد غرب اسيا في أربيل

2019/08/05 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – اللجنة الاعلامية للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية وجه رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، بتحمل نفقات المنتخبات المشاركة في المجموعة الثانية لبطولة اسيا سيل لاتحاد غرب اسيا التاسعة لكرة القدم للرجال والتي انطلقت مبارياتها امس الأحد في مدينة اربيل .وحضر بارزاني مباراة المنتخبين الأردني والبحريني في افتتاح مباريات المجموعة الثانية ووجه بتحمل كافة نفقات ومصاريف إقامة

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