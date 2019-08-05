القنصل الاقتصادي الامريكي الجديد يؤكد استعداد بلاده الكامل لدعم الاقتصاد العراقي

2019/08/05 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القنصل الاقتصادي الجديد في سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد باترك جون، استعداد بلاده الكامل لدعم الاقتصاد العراقي تعزيزا للعلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين.وذكرت وزارة المالية في بيان” ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين في بغداد باترك جون القنصل الاقتصادي الجديد في سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد والوفد […]

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