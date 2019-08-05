2019/08/05 | 17:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلم الكثير من العراقيين الأول والأخير ينحصر باستلام قطعة ارض سكنية نتيجة ترااكمات أزمة السكن لكن المواطن حين يحوز على سند التمليك مايلبث ان يعرضها للبيع عند أقرب مكتب عقارات ويتوقف عن الحلم واحيانا يخطئ لحظة الصدمة بتسلم قطعة الارض فيضيع فرصة العمر التي لاتتكرر ، اما اذا وجدت عراقيا لايحلم فإعلم انه استلم قطعة ارض وباعها واستراح !

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