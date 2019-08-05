2019/08/05 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قريباً في دور النشر والمكتبات..



كتابان للدكتور " خليل الربيعي "يحكيان خلاصة أعوام واعوام من الخبرة والاطلاع قضاها الدكتور الربيعي في العمل السياسي والحزبي البحت- المؤلف الاول بعنوان (الطاعة الحزبية عند الحركات الاسلامية) والذي يقارن بين مفهوم الطاعة الاسلامية التي ارادها الله وورد ...

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