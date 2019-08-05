عازفة الكمان اللبنانية التي عزفت في ملعب كربلاء ترد على العراقيين

2019/08/05 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشرت العازفة اللبنانية"جويل سعادة" صورة على صفحتها، شكرت فيها العراقيين على حسن ضيافتهم، وقالت شكراً لأهل العراق على كل الدعم، ثم نشرت فيديو لأدائها النشيد الوطني العراقي وكتبت: من أجمل الدقائق في حياتي.

وامتلأت صفحة جويل على "إنستغرام" بتعليقات إيجابية لدعمها، وتعبيراً عن جمال أد...

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