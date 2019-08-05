2019/08/05 | 17:06

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بالوثيقة..



البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن مقترح تخفيض الفائدة لبعض المصرف العراقي للتجارة TBI

العراقاقتصاد

بالوثيقة..



البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن مقترح تخفيض الفائدة لبعض المصرف العراقي للتجارة TBI

الاثنين 5 أغسطس 2019 - 16:46

بالوثيقة..



البنك المركزي يصدر توضيحا بشأن مقترح تخفيض الفائدة لبعض المصرف العراقي للتجارة TBI

اصدر البنك المركزي العرقي , اليوم الاثنين (5-8-2019 ) توضيحا بشأن مقترح تخفيض الفائدة لبعض المصرف العراقي للتجارة TBI

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