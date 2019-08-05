سجون عراقية ومواسم هروب و تهريب متغيرة !!

2019/08/05 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي قاسم… يُذكرّنا سيناريو عملية هروب مروجي وتجار المخدرات في الأيام الماضية من أحد سجون بغداد بنفس السيناريو الذي من خلاله جرت عملية تهريب هوليودية مثيرة لقادة وعناصر داعش الخطرين من سجن ” أبو غريب ” بتواطؤ من سلطات عليا باعتراف وزير العدل السابق آنذاك ، مع فارق واحد إلا وهو أن مستوى […]

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