2019/08/05 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتخاب زهير علي الشعلان محافظا للديوانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أفاد مراسل سومر نيوز ، الاثنين، بانتخاب علي الشعلان محافظا للديوانية.
وقال مراسلىسومر نيوز الذي حضر...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتخاب زهير علي الشعلان محافظا للديوانية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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