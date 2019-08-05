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انتخاب زهير علي الشعلان محافظا للديوانية


انتخاب زهير علي الشعلان محافظا للديوانية
2019/08/05 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

أفاد مراسل سومر نيوز ، الاثنين، بانتخاب علي الشعلان محافظا للديوانية.

وقال مراسلىسومر نيوز الذي حضر...

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