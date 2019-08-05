انتخاب زهير علي الشعلان محافظا للديوانية

2019/08/05 | 17:06

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بغداد:سومر نيوز

أفاد مراسل سومر نيوز ، الاثنين، بانتخاب علي الشعلان محافظا للديوانية.

وقال مراسلىسومر نيوز الذي حضر...

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