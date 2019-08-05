2019/08/05 | 17:07

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بهذه الطريقة سمحت المحكمة النيجيرية للشيخ الزكزاكي السفر للعلاج

أفاد مصدر في نيجيريا أن المحكمة سمحت لزعيم الحركة الإسلامية المعتقل

الشيخ ابراهيم الزكزاكي بالسفر الى الهند برفقة عناصر الاستخبارات

لغرض العلاج في مستشفى معيّن مسبقاً.وقالت المصادر: ان قاضي المحكمة صرح بان محامي الحكومة النيجرية لم

يتمكن من تقديم ادلة كافية لاقناع المحكمة بمنع الشيخ الزكزاكي من

السفر للعلاج، بالمقابل تمكن محامي الزكزاكي من تقديم 18 دليلاً، مما

منحه فرصة السفر لتلقي العلاج برفقة عناصر الاستخبارات.هذا وكان محامي الشيخ الزكزاكي وزوجته قد طلب من الحكومة السماح لهما

بالسفر الى الخارج لتلقي العلاج، وقال: إن عين الشيخ الثانية مهددة

بعد فقدانه عينه الأولى، وإن زوجته بحاجة لعملية جراحية في الركبة،

وأخرى لإخراج رصاصة من جسدها، اضافة الى معاناتهما جراء إعطائهما غذاء

مسموماً.كما حذر المحامي من تداعيات وفاتهما داخل السجن.

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