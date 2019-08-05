2019/08/05 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AKdJD7YK1co

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. بغداد / مظاهرات خريجي كلية العلوم امام وزارة الصحة - 2019/8/5) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليش؟ .. بغداد / مظاهرات خريجي كلية العلوم امام وزارة الصحة - 2019/8/5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).