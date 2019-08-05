2019/08/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، انضمامها إلى مهمة بحرية أمنية دولية بقيادة أمريكية في الخليج.وفي شهر تموز الماضي، احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية، ستينا إمبيرو، بالقرب من مضيق هرمز، بسبب انتهاكات بحرية مزعومة، بعد أن استولت بريطانيا على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، متهمة إياها بانتهاك العقوبات المفروضة على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تنضم لمهمة بحرية أمنية دولية بقيادة أمريكا في الخليج وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تنضم لمهمة بحرية أمنية دولية بقيادة أمريكا في الخليج) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تنضم لمهمة بحرية أمنية دولية بقيادة أمريكا في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).