2019/08/05 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، إن إحدى السيارات في حادث التصادم أمام معهد الأورام في القاهرة كان بداخلها كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.وذكرت الوزارة في بيان أن التقديرات تشير إلى أن السيارة المتورطة في التفجير كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.وأضافت أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية المصرية: “تفجير إرهابي” وراء كارثة معهد الأورام وكالة خطوة برس.

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