2019/08/05 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، الإطاحة بشبكة تتاجر بالعملة الصعبة المزورة

والمخدرات من خلال استقدامها من بعض الدول.

وذكرت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “خلال شهر شباط

الماضي وردت معلومات مؤكدة من مديرية الأمن الوطني تتعلق بالتجارة بالعملة

المزورة، وتم بعدها تشكيل فريق عمل من هياة المنافذ والأمن الوطني وبالتعاون مع

مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، نتج عنها ضبط مسافر عراقي في صالة القدوم بمطار

النجف الاشرف الدولي، قادماً على متن الخطوط الجوية العراقية من لبنان وبحوزته

مبالغ من المال مزورة (دولار امريكي وعملة عراقية)”.

وأضافت

أنه “بعد إجراء التحقيقات تبين أنه مرتبط بشبكة كبيرة تعمل في تهريب العملة

والمخدرات تم القبض على أفرادها والتحقيق معهم واصدار أوامر حكم بتهريب العملة

استنادٱ الى المادة (52/1/أ/ب ) من قانون البنك المركزي العراقي بالسجن (10) سنوات

والغرامة المالية (10)ملايين دينار عراقي والتحقيق مستمر في موضوعة

المخدرات”.

وأكدت

الهيئة، أن “ما تحقق من انجاز نتيجة طبيعية للتنسيق العالي والمدروس والتعاون

بين هياة المنافذ الحدودية وامن مطار النجف الاشرف والأمن الوطني ومديرية مكافحة

الجريمة المنظمة التي سجلت هذا الإنجاز المتميز للوقوف سداً منيعاً أمام تلك

العصابات التي تهدد الاقتصاد الوطني وامن المجتمع”.

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