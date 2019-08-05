الحشد الشعبي يدمر 12 مضافة لداعش جنوب وغرب الموصل

2019/08/05 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، 12 مضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابي جنوب وغرب الموصل ضمن عمليات إرادة النصر الثالثة.

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