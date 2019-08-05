2019/08/05 | 18:09

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تعرف على السيرة الذاتية لمحافظ الديوانية الجديد "زهير الشعلان"

الاثنين

05

أب

2019 :

05:56 pm

50

زهير علي الشعلان الخزاعيمواليد 1968سكنة قضاء الحمزة الشرقي يحمل شهادة البكالوريوس في القانون جامعة بغداد حالياً رئيس قسم الافراد وشغل منصب رئيس قسم الموازنة بدرجة معاون

المدير عام يجيد اللغة الروسية والانكليزية

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