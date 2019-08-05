المعارضة نسب الانجاز الحكومي وتؤكد: ما انجز 38 % وليس 79%..!

2019/08/05 | 18:10

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بغداد:سومر نيوز

أكدت كتلة الحكمة المعارضة، الاثنين، ان ما انجز من البرنامج الحكومي بلغ 38 % وليس كما اعلن رئيس الوزراء ...

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