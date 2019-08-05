2019/08/05 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المعارضة نسب الانجاز الحكومي وتؤكد: ما انجز 38 % وليس 79%..!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكدت كتلة الحكمة المعارضة، الاثنين، ان ما انجز من البرنامج الحكومي بلغ 38 % وليس كما اعلن رئيس الوزراء ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المعارضة نسب الانجاز الحكومي وتؤكد: ما انجز 38 % وليس 79%..!) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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