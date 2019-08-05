2019/08/05 | 18:10

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متابعة :سومر نيوز

بريطانيا تعلن انضمامها لمهمة بحرية أمنية دولية بقيادة أمريكية في الخليج

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