صور رفع سيطرة ام الطبول باتجاه مطار بغداد

2019/08/05 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

رفعت القوات الامنية، اليوم الاثنين، سيطرة ام الطبول باتجاه مطار بغداد الدولي.

وتظهر صور حصلت"العهد نيوز" عليها، رفع الصبات من الشارع.

وياتي ذلك بعد يوم

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