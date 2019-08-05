الروتين القاتل والمواطن

2019/08/05 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد البياتي

من العوائق التي تحول دون إنجاز معاملات أو مراجعات المواطنين للدوائر الحكومية هو الروتين الإداري الممل والتي تأخذ من المراجع مهما كان عمره

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