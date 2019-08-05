ترامب يقود الولايات المتحدة إلى الدمار

2019/08/05 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كاتب أميركي إن الرئيس دونالد ترامب يقود بلاده إلى الخراب بإذكائه جذوة الكراهية، وتحريضه لمن وصفهم بالمعتوهين في أميركا.ووجه ماكس

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