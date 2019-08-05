نائب: ديالى تضم 6 مناطق غير مستقرة امنيا

2019/08/05 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… اكد النائب احمد مظهر الجبوري، الاثنين، بان محافظة ديالى تضم 6 مناطق غير مستقرة امنيا.وقال الجبوري لـ /المعلومة/، إن “محافظة ديالى تضم 6 مناطق غير مستقرة امنيا أبرزها قرى ريف جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) ومنها قرى شيخ بابا والإصلاح وأم الحنطة التي دفعت دماء غزيرة خلال الأشهر الماضية بسبب نشاط […]

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