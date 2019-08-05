المباشرة برفع سيطرة “ام الطبول” غربي بغداد

2019/08/05 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … افاد مصدر امني ، اليوم الاثنين، بدء إجراءات رفع سيطرة “أم الطبول” الواقعة غربي العاصمة بغداد.وكان سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفرق الركن محمد البياتي قد أفاد في وقت سابق ، اليوم الاثنين، بالمباشرة برفع سيطرة “صقر 1” في مدخل شارع المطار في بغداد.

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