2019/08/05 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DHWXEpOqyEI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 4-8-2019) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 4-8-2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).