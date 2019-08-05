بالفيديو.. فوضى وتراشق بالكلام بين اعضاء مجلس محافظة الديوانية!

2019/08/05 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية:يس عراق حدثت مشادة كلامية بين اعضاء مجلس محافظة الديوانية، خلال جلسة انتخاب المحافظ الجديد زهير الشعلان، اليوم الاثنين، حيث اعترض النائب فيصل النائلي على شرعية الجلسة متهما بعدم قانونيتها.وصوت 17 عضوا من مجلس محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، على اختيار زهير الشعلان محافظا للديوانية، بدلا عن المقال سامي الحسناوي.

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