العراق: هيئة النزاهة تستعيد مليار دولار منهوبة من الأموال العامّة

2019/08/05 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة العراقية الإثنين، استعادة أكثر من مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تكشف مدى الفساد المستشري

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