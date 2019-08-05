الأقليات اليزيدية ما زالت تعاني بعد سقوط الخلافة

2019/08/05 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزّت الأعمال الإرهابية التي مارسها تنظيم “الدولة الإسلامية” خلال عهد خلافته التي فرضته بنفسه الضميرَ العالمي، لدرجة أن ألدّ الأعداء حشدوا مواردهم

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