مجلس ذي قار يعلن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ لغاية الخميس المقبل

2019/08/05 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة ذي قار، الاثنين، عن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ لغاية الخميس المقبل، مبينا عدم وجود توافق عن اي شخصية بين جميع الكتل.وقال عضو المجلس حسن النائلي لـ/ المعلومة /، ان “مجلس محافظة ذي قار قرر فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ لاستلام طلبات المتقدمين للمنصب وفق الشروط المحددة”.وأضاف […]

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